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грузопоток итоги СЗТУ

Товаропоток и отчисления СЗТУ

2 февраля 2017, 17:06 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 111

Александр Гетман подвел итоги работы управления в 2016 году

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления составил по итогам 2061 года 53,276 млн долларов. Об этом сообщил, подводя итоги работы управления, начальник СЗТУ Александр Гетман.

Экспорт, по данным СЗТУ, составил 16,88 млн долларов. Основными странами-контрагентами были Нидерланды, Германия, Финляндия, Швейцария и Китай, экспортные поставки осуществлялись в 171 страну. Значительная доля экспортного грузопотока приходится на металлы и изделия из них (34%), химическую продукцию (21%), древесину и изделия из нее (18%).

Импорт составил 36,396 млн долларов. Основными странами происхождения были Китай, Германия, США, Франция и Южная Корея, всего импорт осуществлялся из 192 стран мира. В товарной структуре импорта 42% приходится на машины, оборудование и транспортные средства, 20% – на продовольственные товары, 17% – на продукцию химической промышленности.

Говоря о том, как повлияли на товаропоток санкции, А.Гетман отметил: «Поменялась структура прежде всего импорта, поскольку произошло замещение части тех товаров, которые традиционно ввозились из государств, в отношении которых были применены санкции, есть смещение товаропотоков в сторону других государств».
На долю взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза в регионе деятельности СЗТУ приходится более 3 млрд долларов, или 5% от совокупного товарооборота.

В течение 2016 года в СЗТУ было оформлено более 760 тыс. деклараций на товары. Внешнеторговую деятельность в регионе осуществляли 18095 участников ВЭД, в том числе операции со странами ЕАЭС совершали около 5 тыс. участников ВЭД.

«Несмотря на сокращение в стоимостном выражении товарооборота, в 2016 году Северо-Западное таможенное управление выполнило плановое задание и перечислило в федеральный бюджет свыше 528 млрд рублей таможенных платежей», – отметил А.Гетман. Всего в казну было перечислено 528,2505 млн рублей, в том числе 520 млрд составили отчисления, связанные с импортом, и 3,74 млн – с экспортом. 64% платежей обеспечила Балтийская таможня, 17% – Санкт-Петербургская, 5% – Кингисеппская и 4% – Выборгская. Плановое задание по перечислению платежей СЗТУ выполнило на 100,33%.

Отвечая на вопрос о задании на этот год, А.Гетман пояснил: «Плановые задания доводятся до нас поэтапно. Сейчас мы имеем задание на первый квартал – оно сопоставимо с прошлым годом. Для нас оно напряженное, поскольку статистика показывает, что внешнеторговый оборот за 2016 год имел тенденцию к снижению. Контрольное задание на январь СЗТУ выполнено, сейчас работаем уже над выполнение контрольного задания в феврале».

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