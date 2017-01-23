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назначения

Два директора вместо одного

2 февраля 2017, 16:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 196

Назначения в Hansa Heavy Lift

Два управляющих директора назначены в Hansa Heavy Lift вместо покидающего свой пост CEO Рождера Илиффа.
 «СЕО заменят два руководителя высшего звена, должность обоих будет называться Managing Director. Это Стив Досон и Алекс Каракассис. Оба они работают в компании с момента ее образования – с 2011 года. Стив Досон будет отвечать за технические и операционные вопросы. Алекс Каракассис, до этого занимавший должность CFO, останется на этой должности, а также будет отвечать за коммерческую и финансовую деятельность», – говорится в сообщении компании.

На фото: Стив Досон, Алекс Каракассис

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