назначения Два директора вместо одного 2 февраля 2017, 16:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 196 Назначения в Hansa Heavy Lift Два управляющих директора назначены в Hansa Heavy Lift вместо покидающего свой пост CEO Рождера Илиффа.

«СЕО заменят два руководителя высшего звена, должность обоих будет называться Managing Director. Это Стив Досон и Алекс Каракассис. Оба они работают в компании с момента ее образования – с 2011 года. Стив Досон будет отвечать за технические и операционные вопросы. Алекс Каракассис, до этого занимавший должность CFO, останется на этой должности, а также будет отвечать за коммерческую и финансовую деятельность», – говорится в сообщении компании. На фото: Стив Досон, Алекс Каракассис Всего: 2 … 1

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