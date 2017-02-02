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грузооборот Ро-ро 2016 Пассажирские перевозки

Итоги-2016 порта Гетеборг

2 февраля 2017, 14:17 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 137

Грузооборот вырос на 7%

В 2016 году объем грузов, обрабатываемый портом Гетеборг, вырос на 7% и достиг 40,9 млн тонн. Для сравнения, в 2015 году через порт прошло 38,2 млн тонн. Экспорт-импорт автомобилей и энергоносителей выросли на 15 и 12% соответственно. Контейнерооборот снизился на 3%.

«Рост в первую очередь связан с увеличением грузопотока энергоносителей и автомобилей, переваливаемых в порту, а также с хорошими показателями ро-ро терминалов», – отметил CEO порта Магнус Карестедт.

В 2016 году через порт прошло 246 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем годом ранее. И это рекордно высокий показатель со времен кризиса 2008 года.

В 2016 году в порту Гетеборг было обработано 798 тыс. TEU, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Перевалка грузовых автомобильных транспортных средств в 2016 году увеличилась на 2% по отношению к 2015 году и составила 538 тыс. единиц.

В общей сложности 32,7 млн тонн нефти и энергоносителей было обработано в 2016 году, что на 12% больше, чем годом ранее. И это рекорд для порта Гетеборг. Стоит отметить, что порт обрабатывает половину шведского импорта сырой нефти. Энергетический кластер производит бензин, дизельное топливо, асфальт, а также ряд других продуктов.

Пассажиропоток увеличился на 2% и составил 1 млн 780 тыс. человек. Количество судозаходов круизных судов упало – с 50 в 2015 году до 34 в прошлом году.

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