Газовозы для Ямала поименно

Как будут называться СПГ-танкеры класса Arc7

Стали известны названия семи из 15 СПГ-танкеров, которые будут работать на вывозе газа с проекта «Ямал СПГ».

Как ранее сообщал SeaNews, на сегодня построен и проходит ходовые испытания первый газовоз серии – «Кристоф де Маржери» Совкомфлота, названный именем погибшего в авиакатастрофе в Москве исполнительного директора Total.

Остальные суда будут носить имена российских исследователей Арктики. Так, первые два газовоза Teekay (напомним, всего компания заказала под ямальский проект 6 судов) получат названия «Эдуард Толль» и «Рудольф Самойлович».

Первые два судна Dynagas (всего компания в сотрудничестве с китайскими партнерами заказала 5 газовозов) получат имена «Борис Вилькицкий» и «Федор Литке».

Первые два газовоза MOL из трех, заказанных в сотрудничестве с China Shipping Development, будут названы «Владимир Русанов» и «Владимир Визе».

Напомним, LNG-танкеры ледового класса ледовый класс Arc7 для обеспечения вывоза сжиженного газа с Ямала строятся на верфи DSME. Суда рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов и смогут самостоятельно работать во льдах толщиной более 2,1 м.