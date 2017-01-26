Total намерен стать лидером на рынке СПГ-бункеровки

Total и CMA CGM подписали меморандум о взаимопонимании срок на три года. Стороны намерены объединить опыт и усилия для подготовки к введению более строгих требований к бункерному топливу и вместе разрабатывать решения для сокращения атмосферных выбросов с судов.

Total будет поставлять CMA CGM различные виды бункера – мазут с содержанием серы 0,5%, мазут с содержанием серы с содержанием серы 3,5% для судов, оборудованных скрубберами, а также сжиженный природный газ.

Total Marine Fuels, дочерняя структура группы Total, с 1 февраля переименована в Total Marine Fuels Global Solutions. Компания намерена, в частности, стать лидером рынка морской бункеровки судов СПГ.