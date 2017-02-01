Особенности проектной логистики

«ДАКСЕР» об особенностях проектной логистики и об опыте перевозки оборудования для завода по производству дрожжей

Сергей Химченко, коммерческий директор логистической компании «ДАКСЕР»

За год на территории России реализуется более 100 крупных проектов по перевозке негабаритных грузов, включая модернизацию производственных линий, строительство новых заводов или расширение текущих производственных мощностей.

Основная цель при выполнении любого вида перевозок – минимизировать риски клиента. Это могут быть простои транспортных средств, сложности в получении разрешения на провоз негабаритного груза по территории РФ. Поэтому большое внимание уделяется предварительной проработке маршрутов транспортировки, таможенным вопросам и проверке документов по грузу.

Если перевозка включает в себя отрезок по морю, важно понимать, через какой порт лучше всего везти негабаритный груз. Одними из самых развитых по перевалке и обработке негабаритного оборудования в России являются Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и порт Санкт-Петербург. Они располагают всей необходимой инфраструктурой для приема судов с негабаритным грузом, оказывают полный комплекс услуг по раскреплению, хранению, перевалке негабаритного груза с целью последующей доставки до места назначения.

После выгрузки оборудования с борта судна необходимо получить специальное разрешение на перевозку груза, разработать схему его крепления и размещения на транспортном средстве, согласовать с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) режим движения и маршрут перевозки, обеспечить сопровождение груза, а также, в случае необходимости, получить разрешение на отключение линий электропередач. Это основные, но далеко не все операции, которые необходимо осуществить при перевозке негабаритного груза автотранспортом.

В 2016 году наша компания выполнила 4 проектные доставки, но самой масштабной была перевозка для «Ангел Ист Рус».

--------------------------------------------------- Учредителем компании «Ангел Ист Рус» является крупный китайский производитель сухих дрожжей для хлебопекарной промышленности компания Angel Yeast Co. Ltd. По информации главы российского подразделения ООО «Ангел Ист Рус» Цзяньхуа Циня, в строительство завода планируется инвестировать около 5,3 млрд рублей. На нем будут производить спиртовые, пищевые и кормовые дрожжи, а также дрожжи для фармацевтической промышленности. На заводе планируется выпускать 20 000 тонн продукции в год, что составляет примерно 12% российского рынка инстантных дрожжей. Также здесь будет производиться 30 000 тонн органических удобрений для сельского хозяйства. Предприятие даст району порядка 300 рабочих мест. Открытие завода запланировано на середину 2017 года. -----------------------------------------------------

В августе 2016 года начались первые поставки оборудования для строительства завода по производству дрожжей в Данковском районе Липецкой области на территории региональной ОЭЗ «Данков». В рамках данного сотрудничества логистическая компания «ДАКСЕР» оказывала «Ангел Ист Рус» услуги по таможенному оформлению и перевозке оборудования для пищевой промышленности и изготовления хлебопекарных дрожжей.

С августа по декабрь было перевезено 144 товарных партии общим весом 1710 тонн и оформлено 48 таможенных деклараций. Стоимость груза составила 804 млн рублей. В рамках проекта перевозки осуществлялись разными контейнерами: было использовано 112 стандартных 40-футовых контейнеров, 35 – Open Top, 32 – Flat Rack. Также выполнялись морские перевозки без использования контейнеров – Break Bulk. Из всех контейнеров 175 использовались при доставке морем, а четыре – при перевозке железнодорожным транспортом. Локальная доставка всех контейнеров от морских портов и железнодорожных станций до склада получателя осуществлялась автомобильным транспортом.

При доставке негабаритного оборудования для компании «Ангел Ист Рус» через НМТП мы предварительно проработали документы клиента, которые были задействованы в процессе таможенного оформления, подали таможенную декларацию еще до момента выгрузки оборудования с морского судна и завершили оформление до момента погрузки последней единицы на автотранспортное средство. Это позволило избежать простоев транспорта в ожидании окончания таможенного оформления.

Кроме того, до прихода судна в порт мы согласовали с автоперевозчиком возможность выгрузки оборудования не на причал, а сразу на автотранспорт (по «прямому варианту»). Было использовано 18 автопоездов различной конфигурации: низкорамные платформы и тентованные фуры. Это позволило нам ускорить конечную доставку груза и избежать дополнительных расходов на хранение в порту.

------------------------------------------------ Алексей Захарян, менеджер по развитию бизнеса с Китаем «ДАКСЕР»: «В рамках данного проекта организация доставки испарительной установки в разобранном виде из Китая требовала повышенного внимания и концентрации всех вовлеченных отделов компании. При транспортировке система заняла 27 грузовых мест, в том числе сверхнегабаритные диаметром 5,2 метра общим весом 275 тонн. Проектным отделом был разработан оптимальный маршрут доставки: перевозка осуществлялась на судне типа Break Bulk из Шанхая в Новороссийск. Погрузо-разгрузочные работы в порту происходили без выгрузки на терминал: с судна на авто». -----------------------------------------------

Во время осмотра груза в порту Новороссийска сюрвейер обнаружил, что несколько опор повреждены и дальнейшая транспортировка на них небезопасна. В кратчайшие сроки были изготовлены новые деревянные опоры, и только после этого произведена выгрузка оборудования.

Также перед погрузкой на автотранспортные средства тяжеловесного негабаритного оборудования прямо в порту были оперативно проведены работы по замене заводских ложементов грузов на новые, более компактные. Они специально изготавливались по заранее полученным от производителя чертежам грузовых мест. Таким образом удалось немного снизить общую высоту автопоездов, но по пути следования все равно пришлось производить работы по подъему и частичному демонтажу троллейбусных линий, а также отключению ЛЭП на железнодорожных переездах.

В результате слаженных действий сотрудников нашей компании, автоперевозчика и портовых служб оборудование было доставлено без повреждений и в указанный срок.