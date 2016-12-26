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Евросоюз Товарооборот

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

2 февраля 2017, 10:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 65

Минус 11% за 11 месяцев

По итогам 11 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 173,3 млрд евро.
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