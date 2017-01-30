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Технологии СЗТУ Таможенные процедуры Гетман Александр Николаевич

Портал Морской порт во всех таможнях СЗТУ

2 февраля 2017, 09:47 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 74

И другие информационные таможенные технологии

В этом году в плановом порядке все таможенные посты, находящиеся в морских портах региона, – это касается Выборгской, Мурманской, Архангельской таможен – начнут применять портал «Морской порт». Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман. В прошлом году, напомнил он, внедрение портала началось на всех таможенных постах Балтийской таможни. По итогам 2016 года с использованием портала «Морской порт» было направлено свыше 1100 пакетов документов и сведений на суда, пересекающие таможенную границу.

А.Гетман рассказал также о внедрении в СЗТУ других таможенных технологий. «Большая работа была проведена в прошлом году по внедрению технологии электронного транзита. Если к электронному декларированию все привыкли, более 99% деклараций на товары оформляется в электронном виде и подается через интернет, то внедрение аналогичной технологии при оформлении таможенного транзита является определенной новацией». По данным СЗТУ, в 2016 году в эксперименте по совершению таможенных операций при декларировании товаров, помещаемых под таможенный транзит, в электронной форме, приняли участие более 500 участников ВЭД, было подано более 43 тыс. транзитных деклараций. В январе это года, по словам А.Гетмана, более трети транзитных деклараций было оформлено с применением этой технологии.

«Широко применяется технология автоматической регистрации декларации на товары, которая позволяет исключить человеческий фактор с этапа начала таможенных операций. По итогам прошлого года более 40% экспортных деклараций были зарегистрированы в автоматическом режиме, в этом году цифры показывают дальнейшее увеличение. Еще более новая технология – это технология автоматического выпуска деклараций, когда проверка декларации проходит полностью в автоматическом режиме, фактически решение о выпуске товара принимается программным средством. В основном она применяется к экспорту, в прошлом году 6 тыс. деклараций было выпущено с применением этой технологии. Когда мы только начали применять эту технологию в 2015 году, было всего 22 таких декларации», – рассказал А.Гетман.

Говоря об оптимизации срока выпуска товаров, в том числе за счет внедрения новых технологий, А.Гетман сообщил, что более 70% товаров оформляется в течение одного дня, в течение двух дней – более 81%. «Мы стараемся сделать так, чтобы сроки были максимально удобны и понятны для бизнеса». Сроки выпуска товаров – это тот критерий, по которому бизнес в первую очередь оценивает работу таможни, отметил А.Гетман.

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