О работе Центра электронного декларирования

И о структурных изменениях в Северо-Западном таможенном управлении

Выступая сегодня на пресс-конференции по итогам 2016 года, начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман рассказал о структурных изменениях, которые произошли в системе таможенных органов региона и планируются в ближайшем будущем.

Буквально с сегодняшнего дня количество таможен в Северо-Западом таможенном управлении сократилось с 11 до 10, поскольку с сегодняшнего дня Себежская таможня реорганизована путем присоединения к Псковской таможне. Псковская таможня на данном этапе становится самой крупной по штатной численности таможней Северо-Западного таможенного управления, отметил А.Гетман, ее штатная численность 1522 единицы.

Еще одним важным событием он назвал появление в структуре Балтийской таможни Центра электронного декларирования. «Этот вопрос активно обсуждался, в том числе в средствах массовой информации, проводились консультации с бизнесом, за прошлый год Центр электронного декларирования оформил уже большое количество деклараций на товары, получена определенная практика, которая позволила обсудить с бизнесом новый очередной этап, который начался с 16 января этого года».

С 16 января, напомнил А.Гетман, было принято решение, что товары, которые идут через Большой порт Санкт-Петербург, могут оформляться либо на таможенном посту в том районе, куда товары поступают, либо в Центре электронного декларирования. «Это решение было принято в том числе и после проведенных консультаций с бизнес-сообществом, – подчеркнул он. – Мы абсолютно никого не заставляем оформляться либо на ЦЭДе, либо на том таможенном посту, где товар прибыл. Здесь абсолютно добровольный выбор, и мы проводили работу, связанную с выравниванием нагрузки на должностных лиц, поскольку заранее просчитать, сколько захочет оформляться на Центре электронного декларирования, а сколько в местах, где находится товар, не представляется возможным. Статистика показывает, что бизнес выбирает Центр электронного декларирования». По словам А.Гетмана, «За весь период работы не было ни одного требования со стороны Центра электронного декларирования по предоставления бумажных документов непосредственно в месте его нахождения».

Параллельно ведется работа по подготовке размещения ЦЭДа на федеральных площадях. «Такие площади подобраны, сейчас идет процесс оформления, потребуются определенные финансовые вложения, чтобы приспособить их, в том числе это связано с необходимыми коммуникациями, каналами связи». Отвечая на вопрос об ориентировочных сроках переезда Центра электронного декларирования на федеральные площади, А.Гетман назвал следующий год. «В этом году нам физически не успеть, поскольку работы, связанные с проведением ремонта, с коммуникациями, как правило, проводятся на конкурсной основе – это предполагает сначала обоснование финансирования, выделение финансирования, проведение конкурсных процедур, заключение контракта с победителем и собственно выполнение работ. Это – процесс не очень быстрый».

Среди других структурных изменений в СЗТУ А.Гетман выделил упрощение структуры Пулковской таможни и приграничных таможен. В этом году, отметил он, работа по оптимизации структуры таможенных органов в СЗТУ продолжится на плановой основе.

Отвечая на вопрос о причинах ликвидации таможенного поста на заводе «Форд», А.Гетман напомнил, что ранее расположение таможенного поста на территории завода было обусловлено теми таможенными процедурами и особым режимом, которые там применялись. «Сейчас все достаточно стандартно, у нас практически все посты обладают единой компетенцией, и на территории только Санкт-Петербурга расположено несколько автомобильных заводов, на территории которых нет таможенных постов, и работа организована таким образом, что мы обеспечиваем ритмичность их производственного процесса».

Говоря о ликвидации части таможенных постов на территории Республики Коми, А.Гетман подчеркнул, что решение о целесообразности ликвидации таможенных постов, их сокращении или преобразовании в отделы таможенного оформления принимается там, где активность бизнеса невелика и имеет тенденцию к сокращению. «Это не означает, что мы полностью уходим из каких-то регионов, у нас в Коми остаются таможенные посты. Эта работа проводится на плановой основе, проводятся консультации с бизнесом и главами субъектов».