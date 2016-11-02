Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
2 ноября 2016
16:15Про авторегистрацию деклараций
23 сентября 2016
10:28Про доначисления таможенных платежей
8 августа 2016
12:50СЗТУ не пустило на полки 87 тонн продуктов
4 августа 2016
13:55Что можно и что нельзя на таможенном посту в Бронке
10 мая 2011
11:47Минус зам в СЗТУSeaNews Club material
4 мая 2011
14:30Назначение по совместительствуSeaNews Club material
15 марта 2011
11:00Новый таможенный пост в ПетербургеSeaNews Club material
5 марта 2011
10:00Новый начальник службы собственной безопасности в СЗТУSeaNews Club material
1 марта 2011
12:50Постный постSeaNews Club material
1 февраля 2011
13:03В Петербурге прошла расширенная коллегия СЗТУSeaNews Club material
СЗТУ Центр электронного декларирования Гетман Александр Николаевич

О работе Центра электронного декларирования

1 февраля 2017, 16:43 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 112

И о структурных изменениях в Северо-Западном таможенном управлении

Выступая сегодня на пресс-конференции по итогам 2016 года, начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман рассказал о структурных изменениях, которые произошли в системе таможенных органов региона и планируются в ближайшем будущем.

Буквально с сегодняшнего дня количество таможен в Северо-Западом таможенном управлении сократилось с 11 до 10, поскольку с сегодняшнего дня Себежская таможня реорганизована путем присоединения к Псковской таможне. Псковская таможня на данном этапе становится самой крупной по штатной численности таможней Северо-Западного таможенного управления, отметил А.Гетман, ее штатная численность 1522 единицы.
Еще одним важным событием он назвал появление в структуре Балтийской таможни Центра электронного декларирования. «Этот вопрос активно обсуждался, в том числе в средствах массовой информации, проводились консультации с бизнесом, за прошлый год Центр электронного декларирования оформил уже большое количество деклараций на товары, получена определенная практика, которая позволила обсудить с бизнесом новый очередной этап, который начался с 16 января этого года».

С 16 января, напомнил А.Гетман, было принято решение, что товары, которые идут через Большой порт Санкт-Петербург, могут оформляться либо на таможенном посту в том районе, куда товары поступают, либо в Центре электронного декларирования. «Это решение было принято в том числе и после проведенных консультаций с бизнес-сообществом, – подчеркнул он. – Мы абсолютно никого не заставляем оформляться либо на ЦЭДе, либо на том таможенном посту, где товар прибыл. Здесь абсолютно добровольный выбор, и мы проводили работу, связанную с выравниванием нагрузки на должностных лиц, поскольку заранее просчитать, сколько захочет оформляться на Центре электронного декларирования, а сколько в местах, где находится товар, не представляется возможным. Статистика показывает, что бизнес выбирает Центр электронного декларирования». По словам А.Гетмана, «За весь период работы не было ни одного требования со стороны Центра электронного декларирования по предоставления бумажных документов непосредственно в месте его нахождения».

Параллельно ведется работа по подготовке размещения ЦЭДа на федеральных площадях. «Такие площади подобраны, сейчас идет процесс оформления, потребуются определенные финансовые вложения, чтобы приспособить их, в том числе это связано с необходимыми коммуникациями, каналами связи». Отвечая на вопрос об ориентировочных сроках переезда Центра электронного декларирования на федеральные площади, А.Гетман назвал следующий год. «В этом году нам физически не успеть, поскольку работы, связанные с проведением ремонта, с коммуникациями, как правило, проводятся на конкурсной основе – это предполагает сначала обоснование финансирования, выделение финансирования, проведение конкурсных процедур, заключение контракта с победителем и собственно выполнение работ. Это – процесс не очень быстрый».

Среди других структурных изменений в СЗТУ А.Гетман выделил упрощение структуры Пулковской таможни и приграничных таможен. В этом году, отметил он, работа по оптимизации структуры таможенных органов в СЗТУ продолжится на плановой основе.

Отвечая на вопрос о причинах ликвидации таможенного поста на заводе «Форд», А.Гетман напомнил, что ранее расположение таможенного поста на территории завода было обусловлено теми таможенными процедурами и особым режимом, которые там применялись. «Сейчас все достаточно стандартно, у нас практически все посты обладают единой компетенцией, и на территории только Санкт-Петербурга расположено несколько автомобильных заводов, на территории которых нет таможенных постов, и работа организована таким образом, что мы обеспечиваем ритмичность их производственного процесса».

Говоря о ликвидации части таможенных постов на территории Республики Коми, А.Гетман подчеркнул, что решение о целесообразности ликвидации таможенных постов, их сокращении или преобразовании в отделы таможенного оформления принимается там, где активность бизнеса невелика и имеет тенденцию к сокращению. «Это не означает, что мы полностью уходим из каких-то регионов, у нас в Коми остаются таможенные посты. Эта работа проводится на плановой основе, проводятся консультации с бизнесом и главами субъектов».

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
1 февраля 2017
17:35New Weekly №22 Грузооборот портов Южного региона, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:33New Weekly №22 Контейнерооборот портов Южного региона, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
16:43О работе Центра электронного декларирования
13:38Первый регулярный контейнерный сервис в Морском порту
13:14Погрузка РЖД в январе
12:32Студенты Керченского судомеханического техникума в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова
11:47КТК в преддверии завершения проекта расширения
11:12AsstrA займется логистикой зерновых
10:171 февраля в истории транспортной отрасли
09:14Негабариты в порту Бронка
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное