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Контейнерная линия Морской порт Санкт-Петербург Линейный сервис Sea Connect

Первый регулярный контейнерный сервис в Морском порту

1 февраля 2017, 13:38 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 329

Открыл Sea Connect

Sea Connect открыл регулярный контейнерный сервис на Морской порт Санкт-Петербург. Как сообщили SeaNews в порту, первый судозаход на регулярном сервисе состоялся 30 января, до этого линия заходила на терминал в тестовом режиме.

Частота сервиса – не менее двух раз в неделю из портов Роттердам, Гамбурга и Орхус. На линии работают суда «Pirita», «Njord» и «Atlantic Coast» грузовместимостью 700 TEU каждое. По данным SeaNews, в Большом порту Санкт-Петербург судозаходы также осуществляются на Петролеспорт и Неву-Металл.

Морской порт Санкт-Петербург начал принимать 45-, 40- и 20-футовые универсальные, рефрижераторные, танк-контейнеры с грузами всех классов опасности (за исключением нефтепродуктов) с осени 2016 года. Помимо собственно перевалки, компания оказывает дополнительные услуги по растарке, затарке, перетарке грузов, услуги депо (выделение квот для временного хранения/накопления порожних контейнеров на территории порта), приему, обработке и формированию контейнерных поездов, предрейсовой подготовке контейнеров и другие.

Зона операций с контейнерными грузами охватывает территорию площадью 2 га на Втором районе Большого порта Санкт-Петербург. Она включает причал №29, на котором осуществляется обработка контейнерного флота, железнодорожный грузовой фронт, вмещающий не менее двух контейнерных поездов, открытую площадку с возможностью единовременного хранения до 1700 TEU, крытый склад площадью 8660 кв. м, зону разгрузки/загрузки/перетарки контейнеров, рефрижераторную площадку емкостью 96 рефрозеток, досмотровый комплекс и зону для взвешивания контейнеров.

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