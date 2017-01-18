Погрузка РЖД в январе

Рост к январю прошлого года при снижении к показателю декабря

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД за январь 2017 года составила 100,1 млн тонн. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, но на 4,8% меньше показателя декабря прошлого года. Отметим, что динамика погрузки практически по всем грузам относительно показателя декабря 2016 года отрицательная, исключение – уголь, объемы которого выросли на 1,3%.

По сравнению с показателем января 2016 года объемы погрузки каменного угля выросли на 9,9% и составили 31,4 млн тонн. Второго по объемам груз на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено 21,2 млн тонн – на 1,9% больше, чем в январе 2016 году. Погрузка кокса увеличилась на 15,7% до 0,9 млн тонн, черных металлов – на 7,3% до 5,9 млн тонн, лома черных металлов – на 75,9% до 0,8 млн тонн.

Химических и минеральных удобрений в январе текущего года было погружено 4,9 млн тонн – на 5% больше, чем годом ранее. Объемы погрузки лесных грузов выросли на 10,2% до 3,2 млн тонн, зерна – на 18,8%, до 1,6 млн тонн. Погрузка строительных грузов за отчетный месяц составила 7,7 млн тонн, на 9,1% больше, чем в январе прошлого года. Химикатов и соды было погружено на 8,8% больше, их объем составил 2,3 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 5,1% больше, чем в январе 2016 года – их объем составил 2,2 млн тонн.

По прочим видам грузов объемы погрузки снизились. Так, погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 1,4%, до 8,8 млн тонн. Объемы погрузки цветной руды и серного сырья уменьшились на 3,4% и составили 1,6 млн тонн.

Грузооборот за январь 2017 года составил 203,2 млрд тарифных т/км (+11,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 261,8 млрд т/км (+10,7%).