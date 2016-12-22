Студенты Керченского судомеханического техникума в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова

С профориентационной экскурсией

Учащиеся судомеханического техникума Керченского государственного морского технологического университета посетили с профориентационной экскурсией Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Как рассказали SeaNews в ГМУ, ознакомительную экскурсию провели председатель студенческого совета университета Макар Назарьян и курсант Роман Магулян, которые рассказали об особенностях обучения на специальностях «ЭСЭУ» (Судовой механик) и «ЭСЭСА» (Судовой электромеханик). Они также поделились своими впечатлениями о прошедшем рейсе, рассказали о курсантском быте, нарядах и необходимости хорошего знания английского языка.

Организаторы экскурсии обещали, что это не последний визит, и в скором времени университету стоит ждать еще ребят, которые намерены посвятить свою жизнь морю, выбрав для этого обучение в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, отметили в университете.