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Студенты Керченского судомеханического техникума в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова

1 февраля 2017, 12:32 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 144

С профориентационной экскурсией

Учащиеся судомеханического техникума Керченского государственного морского технологического университета посетили с профориентационной экскурсией Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Как рассказали SeaNews в ГМУ, ознакомительную экскурсию провели председатель студенческого совета университета Макар Назарьян и курсант Роман Магулян, которые рассказали об особенностях обучения на специальностях «ЭСЭУ» (Судовой механик) и «ЭСЭСА» (Судовой электромеханик). Они также поделились своими впечатлениями о прошедшем рейсе, рассказали о курсантском быте, нарядах и необходимости хорошего знания английского языка.

Организаторы экскурсии обещали, что это не последний визит, и в скором времени университету стоит ждать еще ребят, которые намерены посвятить свою жизнь морю, выбрав для этого обучение в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, отметили в университете.

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