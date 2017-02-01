КТК в преддверии завершения проекта расширения

Планы на 2017 и итоги 2016 года

В 2017 году по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума будет перекачано 65,7 млн тонн нефти. Из них на казахстанские ресурсы приходится 54,7 млн тонн, российские – 11 млн тонн нефти. С месторождения Кашаган согласно принятым заявкам в трубопроводную систему КТК в 2017 году поступит 10,4 млн тонн нефти, с месторождений Филановского и Корчагина ожидается 5,4 млн тонн нефти. Такие данные сообщил в ходе пресс-конференции в московском офисе КТК генеральный директор консорциума Николай Горбань.

Инвестиционная программа КТК по основной деятельности на 2017 год составляет около 70 млн долларов. В 2017 году консорциум планирует полностью завершить проект расширения. На его реализацию в 2017 году будет направлено 150 млн долларов. В первом полугодии 2017 года планируется запуск А-НПС-4А, А-НПС-5А в Астраханской области, затем будут сданы НПС-8 в Краснодарском крае, НПС-5 на Ставрополье. Последней на территории РФ в рамках проекта расширения будет введена НПС-2 в Калмыкии. В Казахстане на второе полугодие 2017 года намечен ввод в эксплуатацию А-НПС-3А. После ввода в действие всех объектов проекта расширения пропускная способность трубопроводной системы выйдет на мощность – 67 млн тонн нефти в год.

Напомним, что инвестпроект по расширению мощности системы КТК увязан с началом добычи на крупнейшем каспийском месторождении Кашаган и на шельфовом месторождении им. Филановского. Нефть с казахстанского месторождения Кашаган начала поступать в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума уже в октябре прошлого года. Газ с месторождения поступает в трубопровод «Интергаз Центральная Азия». Пропускная способность нефтепровода КТК достигла к настоящему времени 52 млн тонн год без использования антифрикционных присадок. По итогам 2016 года КТК-Р нарастил отгрузки нефти на 3,6%, до 44,3 млн тонн. При этом экспортный поток российской нефти упал на 27,9%, казахстанский транзит, напротив, вырос – на 7,6%.