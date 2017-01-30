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Логистика зерновые

AsstrA займется логистикой зерновых

1 февраля 2017, 11:12 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 248

Новый проект логистического провайдера

В начале этого года AsstrA запустила проект «Логистика зерновых». В рамках проекта компания предлагает фрахт морских и речных судов для перевозки любых видов зерновых навалом, железнодорожные перевозки в специализированных вагонах-зерновозах, торговые операции по грузам зерновой и масличной групп, а также продуктам их переработки на базисах FOB и CIF.

«Проект «Логистика зерновых» открывает нам две новые возможности: выход на рынок Азово-Черноморского региона в качестве экспедитора грузов и провайдера автомобильных, железнодорожных, морских перевозок. Устойчивые экспортные потоки зерновых грузов из Азово-Черноморского региона составляют порядка 55-60 млн тонн, это 27-30% от общего объема навалочных грузов региона. Несмотря на существенные объемы, логистические компании слабо представлены в этом сегменте рынка, поэтому для нас это отличный шанс занять пустующую нишу», – отметил Владимир Звягин, руководитель проекта «Логистика зерновых» AsstrA AG.

Как пояснил SeaNews В.Звягин, логистический провайдер берет на себя функции перевозчика, используя свои компетенции в данной области. Клиентом в данном случае является как судовладелец, так и покупатель логистических услуг – трейдер, отправитель, получатель. При этом принципиально схема перевозки не изменяется. «Фрахтователем морского судна выступаем мы и, в отличии от брокера, берем на себя обязательства по оплате фрахта и прочих платежей, если они предусмотрены чартер-партией, – подчеркнул В.Звягин. – Работая с нами, клиент ведет коммуникацию только со своим персональным менеджером. Такой подход позволяет минимизировать временные затраты клиента на поиск фрахта, подходящего по стоимости, позиции и условиям чартер-партии. Все переговоры с перевозчиком мы берем на себя».

«Российский зерновой рынок имеет огромный экспортный потенциал. Это подтверждается статистикой последних лет. По самым скромным оценкам, устойчивый экспорт зерновых из России будет держаться на уровне не менее 30 млн тонн ежегодно. Такие объемы позволят поддерживать присутствие компании в уже устоявшихся регионах и продолжать экспансию на новых рынках», – говорит В.Звягин.

По данным Минсельхоза РФ, которые приводят в компании, в текущем сезоне (1 июля 2016 года – 30 июня 2017 года) экспортный потенциал зерна оценивают в 40 млн тонн, а прогноз на перевозки – от 35 до 37 млн тонн. На первом этапе реализации проекта были выделены основные направления: Турция, Иран и Азербайджан. Объем ежегодного экспорта из России зерновых культур в Турцию составляет 3-4 млн тонн, в Иран – от 1 до 1,5 млн тонн, а на Азербайджан приходится от 0,5 до 1 млн тонн. 90% зерна экспортируется морским транспортом, поэтому основной упор в проекте будет сделан на перевозки навалочных грузов морским транспортом. Отличительной особенностью доставки в Азербайджан является то, что поставки туда идут железнодорожным транспортом, а не морским, как в Турцию и Иран.

AsstrA Associated Traffic AG занимается доставкой сельхозпродукции с 2008 года. Серьезных объемов логистики по данному направлению холдинг достиг в 2014 году, когда уровень ежегодного оборота от перевозок зерновых превысил отметку в 1 млн евро. «Сейчас транспортировка зерновых составляет 1% от общего объема холдинга, а основные грузы – ячмень и кукуруза. На начальном этапе реализации проекта мы планируем увеличить объемы сельхозпродукции до 5%, что будет составлять более 5 млн тонн груза, – говорит В.Звягин. – В текущем сельхозгоду наблюдается повышенный интерес со стороны стран Юго-Восточной Азии. Также особенностью сезона стала возможность выхода российского зерна на рынки стран Северной Африки (Алжир, Марокко, Тунис). Дальнейшее развитие проекта мы видим в Египте, странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии». На вопрос, планирует ли AsstrA работать с экспортным зерном не только в Азово-Черноморском регионе, но также на Балтике и на Дальнем Востоке, В.Звягин ответил, что компания готова предоставить сервис в любом регионе мира.

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