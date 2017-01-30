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1 февраля в истории транспортной отрасли

1 февраля 2017, 10:17 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 144

События и факты

1758 год. Родился Августин Бетанкур, один из организаторов инженерного образования в России. По его инициативе в 1810 году был учрежден Институт Корпуса инженеров путей сообщения, которым он руководил до конца жизни. К этим обязанностям добавились также руководство всем строительством в столице и назначение директором Главного управления путей сообщения. При нем в 1818-22 годах было построено первое в России шоссе Петербург – Новгород – Москва. Вошедшее тогда в обиход французское слово "шоссе" в буквальном переводе означало усыпанную камнем-известняком дорогу. А сам Бетанкур, родившийся в Испании и не знавший ни слова по-русски, имел полное право с гордостью именовать себя русским.

1898 год. Американская страховая компания Travelers Insurance Company of Hartford впервые в мире предложила такой вид услуг как страхование автотранспорта. Первый клиент получил полис стоимостью 11,25 долларов, по которому, в случае наступления страхового случая, предусматривалась выплата 500 $. Говоря современным языком, это был договор КАСКО, предусматривающий страхование от повреждения другими автомобилями и конными экипажами. Если следовать исторической правде, то самый первый случай страхования «безлошадного экипажа» был зафиксирован в Великобритании. В то время автомобильного страхования не предусматривалась, и поэтому автомобиль застраховали как судно. Был оформлен «корабельный» полис страхования, но в примечаниях было отмечено, что страхуется он от непредвиденных ситуаций, которые могут случиться во время передвижения по суше. Однако этот факт был единичным, а массовое же развитие автострахования началось именно в США.

1930 год. Советский грузовой «Форд», на базе которого была впоследствии построена знаменитая полуторка, вышел из ворот первого в СССР «фордовского» предприятия — автосборочного завода № 1 на окраине Нижнего Новгорода.

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