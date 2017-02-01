Негабариты в порту Бронка

Две партии из Китая и одна из Южной Кореи через Антверпен

26 января 2017 года из порта Антверпен в порт Бронка были доставлены и выгружены три партии негабаритного груза. Заказчиком и организатором перевозки выступила компания ООО «Нептумар», которая осуществила перевозку до Антверпена двух партий из Китая и одной партии из Кореи на океанских судах своего принципала, компании Chipolbrok. После консолидации всего груза в Антверпене было зафрахтовано судно компании Atlantic Ro-Ro Carriers, оперирующей конвенциональным сервисом из Европы на Санкт-Петербург и на текущий момент являющейся основным партнером ООО «Нептумар» на фидерном плече из Европы для сквозного сервиса Chipolbrok.

Общий вес выгруженного оборудования и специализированной техники составил 1276 тонн, объем – 2791 куб. м. Самый крупный тяжеловес в составе судовой партии был уникальный реактор весом 190 тонн и общим объемом 345 куб. м. Его поставка осуществлялась в рамках совместного проекта ОАО «Щекиноазот» и датской компании Haldor Тopsoe по строительству комплекса производств метанола и аммиака в Тульской области.

Более подробно об уникальной перевозке, особенностях конвенциональных heavylift сервисов на Санкт-Петербург и рыночных трендах читайте в интервью с руководителем отдела проектных перевозок ООО «Нептумар» Дмитрием Марасиным.