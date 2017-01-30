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Опасные гидрометеорологические явления

Медленное обледенение судов и парение моря

1 февраля 2017, 09:05 / SeaNews / Рейтинг: 175

В Белом море, Баренцевом и Черном

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Белом море ветер западный-северо-западный 11-16 м/сек, в порывах 17-20 м/сек, море 4 балла;
  • В Баренцевом море в юго-восточной части ветер юго-западный-западный 17-22 м/сек, в порывах 27-32 м/сек, море 5-6 баллов, в центральной части ветер северный-северо-западный 10-15 м/сек, море 4 балла, медленное обледенение судов;
  • В Черном море в районе Новороссийска ветер северо-западный 18-23 м/сек, море 2-3 балла, парение моря, медленное обледенение судов.

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