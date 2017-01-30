Опасные гидрометеорологические явления Медленное обледенение судов и парение моря 1 февраля 2017, 09:05 / SeaNews / Рейтинг: 175 В Белом море, Баренцевом и Черном По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Белом море ветер западный-северо-западный 11-16 м/сек, в порывах 17-20 м/сек, море 4 балла;

В Баренцевом море в юго-восточной части ветер юго-западный-западный 17-22 м/сек, в порывах 27-32 м/сек, море 5-6 баллов, в центральной части ветер северный-северо-западный 10-15 м/сек, море 4 балла, медленное обледенение судов;

В Черном море в районе Новороссийска ветер северо-западный 18-23 м/сек, море 2-3 балла, парение моря, медленное обледенение судов. Оцените статью: 0