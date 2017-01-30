Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 января 2017
10:12Происшествия за выходные
24 января 2017
09:52Аварийная остановка двигателя на траулере
09:4624 января в истории транспортной отрасли
23 января 2017
09:48Судно на воздушной подушке столкнулось со снегоходом
09:3223 января в истории транспортной отрасли
20 января 2017
09:49Возгорание на патрульном судне в Калининграде
19 января 2017
09:4519 января в истории транспортной отрасли
18 января 2017
11:16Инцидент на Эльбе
10:11Загрязнение мазутом в Находке
17 января 2017
09:55Посадка на мель в Азове, пожар на траулере во Владивостоке
Происшествия Рыбаки возгорание

Намотка на винт, пожар на брошенном судне

1 февраля 2017, 08:58 / SeaNews / Рейтинг: 170

Происшествия на Дальнем Востоке

По данным ГМСКЦ, 31 января в 10-15 поступила информация о том, что у траулера «Бородино» (судовладелец ООО «Интраросс», порт регистрации Владивосток) произошла намотка сетей на винт, потерян ход. Судно находилось на промысле в восточной части Охотского моря. К аварийному судну было направлено спасательное судно «Сибирский» ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР». В 16-15 «Сибирский» ошвартовался у борта аварийного судна, начали водолазные работы по освобождению винторулевой группы от сетей. Намотка на винторулевую группу оказалась сложной, работы водолазам примерно на двое суток. В связи с ухудшением погоды «Сибирский» в 18-30 начал буксировку аварийного судна к ледяному полю. 1 февраля в 5-45 суда вошли в лед, готовятся к водолазным работам. Погода в районе: ветер северный 12-15 м/сек, волнения нет.

В 10-30 31 января поступило донесение о том, что в Амурском заливе (Западный рейд порта Владивосток) на теплоходе «Yeruslan», флаг Камбоджа, судовладелец Claner Shipping Limited, наблюдается сильный черный дым, горит надстройка судна. В сентябре 2015 года на судно был наложен арест Приморской транспортной прокуратурой в целях обеспечения морского требования о взыскании заработной платы. Судно было брошено, в настоящее время находится во льдах, на борту людей, груза, топлива, воды нет. Информация о пожаре на брошенном судне доведена в ГУ МЧС по Приморскому краю. 1 февраля в 3-28 пожар прекратился. Для осмотра судна выезжали представители МЧС и портового контроля. От пожара выгорела надстройка судна, пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
1 февраля 2017
17:35New Weekly №22 Грузооборот портов Южного региона, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:33New Weekly №22 Контейнерооборот портов Южного региона, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
16:43О работе Центра электронного декларирования
13:38Первый регулярный контейнерный сервис в Морском порту
13:14Погрузка РЖД в январе
12:32Студенты Керченского судомеханического техникума в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова
11:47КТК в преддверии завершения проекта расширения
11:12AsstrA займется логистикой зерновых
10:171 февраля в истории транспортной отрасли
09:14Негабариты в порту Бронка
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное