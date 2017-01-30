Намотка на винт, пожар на брошенном судне

Происшествия на Дальнем Востоке

По данным ГМСКЦ, 31 января в 10-15 поступила информация о том, что у траулера «Бородино» (судовладелец ООО «Интраросс», порт регистрации Владивосток) произошла намотка сетей на винт, потерян ход. Судно находилось на промысле в восточной части Охотского моря. К аварийному судну было направлено спасательное судно «Сибирский» ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР». В 16-15 «Сибирский» ошвартовался у борта аварийного судна, начали водолазные работы по освобождению винторулевой группы от сетей. Намотка на винторулевую группу оказалась сложной, работы водолазам примерно на двое суток. В связи с ухудшением погоды «Сибирский» в 18-30 начал буксировку аварийного судна к ледяному полю. 1 февраля в 5-45 суда вошли в лед, готовятся к водолазным работам. Погода в районе: ветер северный 12-15 м/сек, волнения нет.

В 10-30 31 января поступило донесение о том, что в Амурском заливе (Западный рейд порта Владивосток) на теплоходе «Yeruslan», флаг Камбоджа, судовладелец Claner Shipping Limited, наблюдается сильный черный дым, горит надстройка судна. В сентябре 2015 года на судно был наложен арест Приморской транспортной прокуратурой в целях обеспечения морского требования о взыскании заработной платы. Судно было брошено, в настоящее время находится во льдах, на борту людей, груза, топлива, воды нет. Информация о пожаре на брошенном судне доведена в ГУ МЧС по Приморскому краю. 1 февраля в 3-28 пожар прекратился. Для осмотра судна выезжали представители МЧС и портового контроля. От пожара выгорела надстройка судна, пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.