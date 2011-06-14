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Профсоюз ITF Переговоры

Первый раунд переговоров по зарплате моряков

31 января 2017, 17:08 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 129

Уступать никто не хочет

В штаб-квартире Международной федерации транспортных работников (ITF) в Лондоне 27 января завершился первый раунд переговоров в рамках Международного переговорного форума (IBF) между представителями ITF и Совместной переговорной группы (JNG), сообщили SeaNews в Российском профсоюзе моряков (РПСМ). В заседании приняли участие председатель РПСМ Юрий Сухоруков и его заместитель Вадим Иванов.

По информации РПСМ, что встреча прошла в условиях продолжающегося экономического спада, что не могло не отразиться на требованиях работодателей. Тесные рабочие отношения между судовладельцами и ITF за последние несколько раундов переговоров IBF расстроились и стали менее продуктивными. Причиной разлада оказалась проявленная в прошлом году настойчивость ITF, которая не позволила работодателям перенести или отсрочить согласованное повышение зарплат морякам на 3,5% с января текущего года, отмечают в профсоюзе.

Стоит отметить, что в 2014 году на IBF было достигнуто соглашение об увеличении окладов моряков на 6,5% в течение 3 лет. Самый существенный рост пришелся на 2017 год – 3,5%. Именно об отсрочке этого повышения и просили работодатели на встрече в Маниле в ноябре 2016, но получили отказ.

Как отмечают в РПСМ, многие судовладельцы считают, что судоходные рынки не только не восстановятся в 2017 году, напротив, их состояние ухудшится. Поэтому рост зарплат на 3,5% будет связан для работодателей с огромным, по их словам, повышением расходов.

На встрече стороны обменялись списками требований и предложений на следующий период договора, который сторонам еще предстоит определить.

«Сейчас завершился лишь первый раунд переговоров, которые будут проходить до июля, поэтому о результатах говорить рано. Профсоюзы и работодатели обменялись требованиями по изменению коллективного договора, создали комитеты и рабочие группы для согласования конкретных вопросов, и на этом пока все», – рассказывает Вадим Иванов.
Как и ожидалось, требования Совместной переговорной группы требуют жесткого уменьшения ставок зарплаты до уровня ставок 2016 года со ссылкой на плачевное состояние рынка и времена, которые характеризуются судовладельцами, как худшие за всю историю существования IBF. Но это лишь видение одной из сторон, считают в РПСМ. Отраслевое исследование ITF демонстрирует более позитивную картину с намечающимися улучшениями в сегменте контейнерных и балкерных перевозок.

«Главным приоритетом для сторон должен оставаться здравый смысл во имя безопасности мореплавания, благополучия моряков и интересов бизнеса, – говорит В.Иванов. – Да, работодатели требуют понижения зарплаты, но это просто тактика. ITF не согласится на снижение уже достигнутых показателей. Будем надеяться, что требования смягчатся к июлю, и стороны смогут найти устраивающий всех компромисс.

РПСМ занимает в этом вопросе жесткую позицию: «Если договор подписан, его условия должны строго выполняться».

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