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Расширение морского порта Находка

31 января 2017, 14:57 / SeaNews / Рейтинг: 141

Для строительства терминала Восточной нефтехимической компании

По информации ФГУП «Росморпорт», распоряжением правительства России от 12.01.2017 №5-р принято решение о расширении морского порта Находка за счет включения в состав его границ земельных участков на восточном побережье залива Восток между мысом Елизарова и мысом Подосенова и создаваемого искусственного земельного участка для строительства морского терминала для перевалки нефтехимических грузов мощностью 21 млн тонн в год.

Проект строительства морского терминала осуществляет АО «Восточная нефтехимическая компания», дочерняя структура ПАО «НК «Роснефть». Инвестиционный проект реализуется в соответствии с «дорожной картой», утвержденной распоряжением Правительства России от 17.12.2015 №2602-р.

Проект предполагает строительство морского терминала для нефтехимических грузов, предназначенного для обслуживания судов дедвейтом до 100 тыс. тонн с целью отгрузки на нефтехимической продукции как для внутренних потребителей Дальневосточного региона России, так и для потребителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

При создании морского терминала запланированы инженерная подготовка территории, создание искусственного земельного участка площадью 117,4 га, берегоукрепление, строительство причала для перегрузки крупнотоннажного оборудования, наливных и контейнерных причалов, причала портофлота, причала для обеспечения аварийно-спасательной готовности и готовности к ликвидации аварийных разливов нефти, подходных и соединительных эстакад, тылового железнодорожного фронта. Общая длина причального фронта составит более 2,3 км.

ФГУП «Росморпорт» в рамках реализации данного инвестиционного проекта планирует выступить государственным заказчиком строительства объектов федеральной собственности, к которым относятся средства навигационного обеспечения и площадка для размещения средств управления движением судов автоматизированного радиотехнического поста.

В настоящее время проводятся инженерные изыскания и проектирование. При условии получения положительных заключений государственных экспертиз на разработанную документацию по строительству морского терминала и выделении требуемых объемов финансирования начало строительно-монтажных работ по первому этапу проекта планируется на 2018 год.

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