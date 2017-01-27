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инфраструктура распоряжение Керченский пролив Мосты Подрядчик

Стройгазмонтаж построит жд подходы к мосту через Керченский пролив

31 января 2017, 14:19 / SeaNews / Рейтинг: 131

Распоряжением правительства компания определена единственным подрядчиком

Распоряжением правительства РФ от 26 января 2017 года №101-р «О строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» исполнителем работ по строительству определено ООО «Стройгазмонтаж».

Согласно справке к документу, компания определена единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор, по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Общая цена контракта, указанная в распоряжении, составляет 16947,2 млн рублей. Начало временной эксплуатации построенной железнодорожной линии определено 1 августа 2019 года, срок завершения работ и сдачи объекта в постоянную эксплуатацию – 1 декабря 2019 года.

Ранее распоряжением правительства от 30 января 2015 года №118-р «Стройгазмонтаж» был определен подрядчиком работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив. Как отмечается в сообщении правительства, «Определение этой организации исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив».

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в файле ниже.

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