Новый игрок на российском рынке ро-ро

В Россию идет судоходная компания Bahri

Судоходная компания Bahri приняла решение об официальном выходе на российский рынок. Коммерческим агентом линии назначена компания «ТЭК ПОСЕЙДОН».

Bahri является оператором сервисов между портами стран Ближнего Востока, Восточной Африки, Индии и США и Европы. В России основными сегментами рынка Bahri являются рынок колесной и гусеничной техники, тяжеловесных и негабаритных грузов.

Основным терминальным партнером при осуществлении прямых заходов судов Bahri будет выступать ММПК «Бронка».

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе «ТЭК ПОСЕЙДОН», опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.