Завершена приватизация порта Лимассол

Концессионеры приступили к своим полномочиям

DP World вступил в права собственника многофункционального терминала в порту Лимассол. Таким образом, длительный процесс приватизации завершен.

В конце апреля 2016 года DP World подписал с правительством Республики Кипр два концессионных соглашения на осуществление коммерческих операций в порту. DP World Limassol получил концессию сроком на 25 лет на управление многофункциональным терминалом, который работает с насыпными, генеральными и ро-ро грузами, а также пассажирским терминалом, а P&O Maritime Cyprus, дочерняя компания DP World Limited, получила концессию сроком на 15 лет на предоставление портовых услуг, включая буксировку и лоцманскую проводку в порту.

Контроль над контейнерным терминалом в Лимассоле получил консорциум в составе EuroGate International, Interorient Navigation Company и East Med Holdings S.A.

Приватизация коммерческих операций в Лимассоле была согласована в рамках плана урегулирования между Кипром и международными кредиторами.