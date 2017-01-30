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Совкомфлот Флот Сахалин-2 Sakhalin Energy

Сахалин-2 получит новое ледокольное судно

31 января 2017, 11:16 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 184

И еще три строятся

30 января состоялась торжественная церемония имянаречения нового ледокольного судна снабжения добывающих платформ, построенного по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения с «Сахалин Энерджи». Как сообщили SeaNews в Совкомфлоте, судно получило имя «Геннадий Невельской». Оно будет работать под российским флагом, портом приписки будет Санкт-Петербург. Дедвейт – 3 тыс. тонн, ледовый класс – Icebreaker6.

Это первое из 4 судов, которые строятся по заказу Совкомфлота для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Остальные три – это дежурные спасательные суда меньшего дедвейта (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей и могут разместить на борту больше персонала для обслуживания морских платформ.

Соглашение между «Совкомфлотом» и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта. Они предназначены для круглогодичной доставки расходных материалов на три добывающие платформы «Сахалин Энерджи» в Охотском море и несения постоянного дежурства у морских платформ. В случае чрезвычайной ситуации суда должны обеспечить весь комплекс мероприятий по защите окружающей среды и безопасности персонала платформ.

На сегодняшний день в рамках проекта «Сахалин-2» под управлением «Совкомфлота» работают три судна снабжения («SCF Endeavour», «SCF Endurance» и «SCF Enterprise») и три нефтеналивных челночных танкера типоразмера Aframax («Zaliv Aniva», «Sakhalin Island» и «Governor Farkhutdinov») плюс – в партнерстве с японской компанией NYK – два танкера-газовоза СПГ (Grand Aniva и Grand Elena). Все суда работают на условиях долгосрочных тайм-чартерных договоров с «Сахалин Энерджи».

СПГ-завод проекта «Сахалин-2» является единственным действующим в России. Мощность завода составляет 9,6 млн тонн сжиженного природного газа в год. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Оператором проекта является компания Sakhalin Energy, в которой Газпрому принадлежат 50% плюс одна акция, Shell – 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation – 10%. По итогам 2016 год Sakhalin Energy увеличила экспорт СПГ на 1,1% до 14,7 млрд куб. м.

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