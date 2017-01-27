Кандидаты от государства в Совет директоров НМТП

Правительство определилось с кандидатами в совет директоров НМТП

Опубликовано распоряжение правительства РФ от 27 января 2017 года №111-р «О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт». В списке для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров НМТП три кандидата:

Виктор Олерский, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта,

Дмитрий Пристансков, заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом,

Оксана Тарасенко, директор департамента министерства экономического развития РФ.

Напомним, что в действующий состав совета директоров НМТП от государства входят Евгений Столяров, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества и Игорь Левитин, помощник президента РФ.