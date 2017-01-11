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Балтийская таможня итоги

Итоги года в Балтийской таможне

31 января 2017, 10:42 / SeaNews / Рейтинг: 223

Совещание по итогам года

В Балтийской таможне состоялось совещание по подведению итогов деятельности за 2016 год.
Как сообщили SeaNews в таможне, в нем приняли участие начальник Северо-Западного таможенного управления генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман, Санкт-Петербургский транспортный прокурор старший советник юстиции Игорь Лепехин, заместитель начальника 2 отдела службы экономической безопасности УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Болдинов. В своем докладе начальник таможни полковник таможенной службы Сергей Сенько подвел итоги деятельности таможни за 2016 год, обозначил существующие проблемы и поставил перед коллективом таможни задачи на 2017 год.

По итогам деятельности за 2016 год Балтийская таможня перечислила в федеральный бюджет таможенных пошлин и налогов на сумму более 341 млрд рублей. Объем перечислений в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 1 млрд рублей. Доля Балтийской таможни в перечислениях таможенных платежей среди таможен Северо-Запада составляет более 65%.

За 2016 год внешнеторговый оборот сократился на 7,5% по сравнению с 2015 годом и составил более 27 млрд долларов. Объем экспорта в стоимостном выражении составил 3,5 млрд долларов, импорт составил более 23,5 млрд долларов.

За 2016 год было оформлено более 10 тысяч судов загранплавания. В среднем в сутки оформлялось 27 судов. Государственную границу в регионе деятельности таможни пересекло более 1,8 млн. физических лиц. В среднем в сутки оформлялось порядка 1 170 физических лиц.

Было оформлено более 281 тыс. деклараций на товары. Количество контейнеров, прошедших таможенное оформление, в 2016 году увеличилось на 5,6% и составило порядка 712 тыс.
В рамках работы правоохранительного блока в 2016 году возбуждено 2912 дел об административных правонарушениях и 100 уголовных дел. Из незаконного оборота было изъято более 20 кг наркотического средства «кокаин».

В своем выступлении начальник СЗТУ А.Гетман поставил задачу повышения качества работы по всем направлениям деятельности с учетом утвержденных значений контрольных показателей на 2017 год. В рамках совещания А.Гетман провел награждение особо отличившихся сотрудников таможни.

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