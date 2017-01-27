31 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1724 год. Петр I утвердил Морской торговый регламент - законодательный акт, определивший порядок работы российских портов и таможен. Он состоял из 41 статьи и предписывал российским и иностранным купцам и капитанам судов («корабельщкам») предоставлять цолнерам (сборщикам пошлин) истинную информацию о своём судне (название, грузоподъёмность, состав команды) и о грузе (цена, вес, качество, страна-производитель).

Регламент одержал правила передвижения и стоянки судов в портах, погрузки и разгрузки товаров (проводились только в дневное время), уплаты пошлин с ввозимых и ввозимых товаров и других сборов.

Документ регламентировал обязанности цолнеров и находившихся на судах во время их пребывания в порту целовальников (досмотрщиков судов).

Разрешал корабельщикам, штурманам и матросам осуществлять в порту розничную торговлю определёнными видами товаров (вяленая рыба, мясо, пиво и пр.) при условии уплаты ими пошлины 2-4 ефимка (2,5-5 руб.).

Морской торговый регламент запрещал оскорблять служителей таможен «непристойными словами», а также под угрозой смертной казни оказывать на них физическое воздействие при выполнении ими своих обязанностей.

Нарушения Морского торгового регламента в зависимости от тяжести преступления карались штрафами от 2 до 500 ефимков (от 2,5 до 625 руб.), конфискацией товаров и судна, российские подданные могли подвергаться телесным наказаниям и лишению чинов.

Нормы Морского торгового регламента 1724 года развиты Морским пошлинным регламентом и уставом 1731 года.

1910 год. Во Франции русский лётчик Михаил Ефимов на «Фармане» установил мировой рекорд продолжительности полёта с пассажиром, продержавшись в воздухе один час пятьдесят минут.

1912 год. На заседании палаты мер и весов Санкт-Петербурга утвержден таксометр «для применения на легковых колясках». Он учитывал повышенный тариф за первую версту пробега и за первые десять минут простоя. Счетчик вычислял общий и платный пробег, а также выручку, причем отдельно за пробег и оплаченный простой. В феврале 1913 года городская Дума Санкт-Петербурга ввела единые тарифы, учитывающие время суток, число пассажиров, и потребовала пломбировать счетчики.

1989 год. Начинает совершать регулярные авиарейсы самый большой в мире авиалайнер, «Боинг 747-400». Размах его крыльев — 64,9 метра, пассажиров вместимость — 566 человек.