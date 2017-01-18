Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 января 2017
13:02Рекорды порта Киль в 2016 году
23 сентября 2016
17:02Большие и маленькие юбилеи
14:49Мультимодальное одно окно из Усть-Луги с видом на Киль
25 августа 2016
11:38Мультимодальный сервис Киль – Усть-Луга
16 апреля 2010
10:21Формальное контейнерное удвоениеSeaNews Club material
14 мая 2009
13:21Самый большой паром в Киле (фото)SeaNews Club material
20 января 2009
17:0810-летний рекорд по пассажирам и провал по грузамSeaNews Club material
16 января 2008
10:54Грузооборот порта Киль SeaNews Club material
27 июля 2007
17:41HHI построила СПГ-танкер за 3 месяцаSeaNews Club material
12 июля 2007
14:48Как будто напоказSeaNews Club material
Киль блок-трейн

Комбинированный поезд в Киле

30 января 2017, 17:23 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 115

Контейнеры и автоприцепы в одном составе

Запущен новый комбинированный поезд между портами Киль и Триест. Инициатором проекта является логистическая компания EKOL, в реализации принимает участие Stena Line.

Первый состав вышел из Триеста 25 января и прибыл в Киль на следующий день. В составе – 16 платформ, на которые могут быть погружены 32 грузовые единицы – контейнеры или автоприцепы.

На начальном этапе поезд будет ходить с частотой один раз в неделю – выход из Италии по средам, прибытие в Киль в четверг, расстояние перевозки составляет 1360 км, время транзита – 26 часов.

Из Киля грузы отправляются получателям в Северной Германии, Дании, Швеции и Норвегии. В Данию и Северную Германию доставка осуществляется автотранспортом, грузы для Швеции и Норвегии могут быть отправлены паромом Stena Line, который доставит их в Гетеборг уже утром в пятницу. Триест связан паромными линиями с турецкими портами.

Тестовый период продлится несколько недель, после Пасхи планируется запустить сервис в регулярном режиме. В зависимости от спроса, частота рейсов может быть увеличена до двух раз в неделю.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
30 января 2017
17:23Комбинированный поезд в Киле
16:40Без работы и на приколе
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
12:35Миллион тонн с Нового порта
12:13Контейнерооборот лидеров ФинляндииSeaNews Club material
11:01Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2017
10:47Инновации по Соглашению
10:36Ветер и волна на Балтике, в Белом, Баренцевом, Черном и Каспийском морях
10:12Происшествия за выходные
10:0130 января в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное