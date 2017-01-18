Комбинированный поезд в Киле

Контейнеры и автоприцепы в одном составе

Запущен новый комбинированный поезд между портами Киль и Триест. Инициатором проекта является логистическая компания EKOL, в реализации принимает участие Stena Line.

Первый состав вышел из Триеста 25 января и прибыл в Киль на следующий день. В составе – 16 платформ, на которые могут быть погружены 32 грузовые единицы – контейнеры или автоприцепы.

На начальном этапе поезд будет ходить с частотой один раз в неделю – выход из Италии по средам, прибытие в Киль в четверг, расстояние перевозки составляет 1360 км, время транзита – 26 часов.

Из Киля грузы отправляются получателям в Северной Германии, Дании, Швеции и Норвегии. В Данию и Северную Германию доставка осуществляется автотранспортом, грузы для Швеции и Норвегии могут быть отправлены паромом Stena Line, который доставит их в Гетеборг уже утром в пятницу. Триест связан паромными линиями с турецкими портами.

Тестовый период продлится несколько недель, после Пасхи планируется запустить сервис в регулярном режиме. В зависимости от спроса, частота рейсов может быть увеличена до двух раз в неделю.