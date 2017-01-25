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Maersk Line контейнеровозы Hanjin Shipping контейнерный флот Аукцион

Без работы и на приколе

30 января 2017, 16:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 150

Две трети флота Hanjin

Спустя пять месяцев с начала конца Hanjin Shipping более чем две трети всех контейнеровозов, которые были в управлении Hanjin, остаются без работы, сообщает World Maritime News со ссылкой на Drewry.

На сегодня с аукциона были проданы суда на сумму 460 млн долларов, однако, по оценкам  Drewry, остаются еще суда Hanjin общей вместимостью 150 тыс. TEU, которые только предстоит продать.

Крах Hanjin Shipping показал уязвимость контейнерных линий в условиях ультранизких ставок и вызвал панику среди грузовладельцев. Он также привел к незамедлительному росту флота снятых с сервисов контейнеровозов. 98 контейнеровозов Hanjin суммарной вместимостью 610 тыс. TEU оказались безработными. Простаивающий флот увеличился с 904 тыс. TEU в середине августа к середине ноября до 1,7 млн TEU.

Четыре контейнеровоза общей вместимостью 15 тыс. TEU были утилизированы, при этом два из них были не старше 20 лет. Еще 31 судно вместимостью 134 тыс. TEU было перенаправлено на новые сервисы. На сегодня неоперирующие фрахтователи смогли найти замену 30 судам.  Maersk продемонстрировал самый большой интерес к флоту, ранее принадлежавшему Hanjin, зафрахтовав 11 судов вместимостью 77 тыс. TEU. Вместимость самых больших контейнеровозов составляет 13 тыс. TEU, по не подтвержденным данным, они были проданы с аукциона неназванным покупателям в декабре прошлого года по цене порядка 131 млн за судно. Maersk  поставил их на сервисы альянса 2М на трейде Азия – Европа.

На приколе остаются еще 63 судна, ранее принадлежавшие Hanjin, суммарной вместимостью приблизительно 460 тыс. TEU.

Как ранее сообщал SeaNews, по решению суда Hanjin Shipping должна предоставить план финансового оздоровления к 3 февраля 2017 года.

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