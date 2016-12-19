Куда лучше инвестировать в 2017 году

Генеральный директор Agility Area East Europe Владимир Ерымовский рассказал о том, куда нужно инвестировать логистическим компаниям в 2017 году

Владимир Ерымовский, генеральный директор Agility Area East Europe

В сервисном бизнесе, в том числе и в логистике, основными факторами успешного развития являются инвестиции в клиентский сервис, новые технологии и сотрудников. Теперь подробнее о каждом направлении.

В первую очередь, необходимо инвестировать в клиентский сервис и во все то, что потенциально может поднять его на новый уровень. Важно фокусироваться на потребностях клиентов, максимально удовлетворить их нужды, даже если это очень сложно, трудоемко и требует привлечения дополнительных ресурсов. Мы прекрасно понимаем, что для позитивных сдвигов в сервисном бизнесе нужно не просто постоянно быть на связи с клиентом, но знать особенности его бизнеса, понимать тренды и быть на шаг впереди его потребностей. Для получения обратной связи от клиентов мы на постоянной основе проводим исследования Customer Satisfaction Index (Индекс удовлетворенности клиентов) и Net Promotion Score (Индекс потребительской лояльности). Это позволяет понимать, где необходимо производить улучшения, и что сделает клиента более удовлетворенным от сотрудничества с нами.

Следующим, не менее важным фактором является использование технологий. Каждый день на рынке появляются новые возможности автоматизации бизнес-процессов, и логистика не является исключением. Нам нравится применять новые технологии. Agility уже предлагает сервисы по отслеживанию грузов в режиме online как с компьютера, так и с мобильных устройств с помощью приложения Agility Track&Trace. Внутри корпорации делается большой упор на применения новых технологий, поэтому в следующем году мы планируем представить новые разработки и в этой области.

Не забываем, что только сфокусировавшись на конкретных целях, можно быть уверенными в их достижениях. В нашем случае это точечные и индивидуальные инвестиции в сотрудников, лидеров продуктовой линейки, развитие их потенциала. Выверенные инвестиции в команду, которая ведет компанию к успеху. Важен единый стиль коммуникаций, уважение друг к другу, взаимная поддержка. Само чувство команды – это фактор, вдохновляющий персонал на продуктивную работу. Важно чтобы это чувство подпитывалось правильным корпоративным и внешним PR, а также налаженной в компании системой повышения квалификации и образования менеджеров.