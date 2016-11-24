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Миллион тонн с Нового порта

30 января 2017, 12:35 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 223

Юбилейную партию взял на борт «Штурман Альбанов»

Три арктических челночных танкера «Совкомфлота» серии «Штурман Альбанов» перевезли из Обской губы в порт Мурманск 1 млн тонн сырой нефти, добытой на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении. Как сообщили SeaNews в компании, миллионная тонна нефти была отгружена на танкер «Штурман Альбанов» 29 января с морского терминала «Ворота Арктики», доставка юбилейной партии в Мурманск запланирована ориентировочно на 3 февраля.

Прошло чуть более 4 месяцев с момента, когда новый арктический челночный танкер Совкомфлота «Штурман Альбанов» доставил в Мурманск первую крупнотоннажную партию сырой нефти Новопортовского месторождения – 34 тыс. тонн нефти, отгруженной с терминала «Ворота Арктики». Всего с осени 2016 года танкеры СКФ совершили 33 рейса с нефтью сорта Novy Port. Перевозки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с компанией «Газпром нефть».

Транспортировку нефти по маршруту терминал «Ворота Арктики» – порт Мурманск осуществляют три арктических челночных танкера «Совкомфлота» серии «Штурман Альбанов» – «Штурман Альбанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын», которые спроектированы специально для доставки сырой нефти с полуострова Ямал в порт Мурманск в условиях круглогодичной навигации. Танкера усиленного ледового класса Arc-7 имеют грузовместимость 38 тыс. тонн нефти. Осадка 9,5 м позволяет судам работать в малых глубинах Обской губы и сложных климатических условиях Арктики. Они могут преодолевать лед толщиной до 1,8 м кормой и до 1,4 м носом без сопровождения ледокола. Суда зарегистрированы под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург.

Напомним, что после того как в мае состоялся запуск морского терминала «Ворота Арктики» мощностью 8,5 млн тонн в год на мысе Каменный в Обской губе Карского моря, вывоз нефти осуществлялся, впрочем, как и до запуска терминала, танкерами ледового класса Arc5 дедвейтом около 16 тыс. тонн, так как глубины в Обской губе не позволяют загружать крупные партии сырья на танкеры стандартных габаритов непосредственно на терминале.

Новопортовское месторождение – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Извлекаемые запасы месторождения по категории C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата. Как сообщала ранее «Газпром нефть», к 2018 году добыча на Новопортовском месторождении может составить 6,3 млн тонн.

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