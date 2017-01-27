Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2017

Почти на всех исследуемых трейдах ставки опустились

На 4-й неделе года спотовые ставки на европейском и американском направлениях снизились, хотя и незначительно.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились на 1%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,8%.

Ставки на порты западного побережья США на прошедшей неделе сократились на 2,8%, на порты восточного побережья — на 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 0,6%. Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии снизились на 4,4%.

На южноамериканском направлении ставки опустились значительней всего – минус 10,4%.

На внутриазиатском трейде продолжили снижение ставки из Шанхая на Сингапур — минус 4,9% по сравнению с 3-й неделей года.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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