Инновации по Соглашению

В Восточном порту монтируют новую судопогрузочную машину

В Восточный Порт доставили и начали монтаж инновационной судопогрузочной машины (СПМ), сообщили SeaNews в компании. СПМ для погрузки угля в трюмы балкеров разработана японской Mitsui Miike совместно со специалистами АО «Восточный Порт» по комплексному договору на поставку техники с японской Marubeni Corporation в рамках программы модернизации и обновления оборудования. Доставку осуществила голландская компания Big Lift, специализирующаяся на морских перевозках тяжелых грузов. Новая СПМ заменит одну из четырех машин, работающих на пирсе специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт».

СПМ весом 643 тонны была доставлена на судне «Happy Star», оснащенном двумя автоматизированными кранами общей грузоподъемностью 1 800 тонн, на 49-й причал АО «Восточный Порт», выгрузка и установка оборудования на подмашинные пути были произведены в течение часа. Как уточнили SeaNews в порту, СПМ была доставлена уже в собранном состоянии. Именно поэтому была важна бережная транспортировка и установка на подмашинные пути.

«Главными требованиями АО «Восточный Порт» при разработке СПМ были надежность и эффективность ее работы.

Новая машина стала более мощной, автоматизированной, с усиленной гидравликой. В этом году мы планируем поставки аналогичных двух машин на причал строящейся Третьей очереди», - рассказал Митсунори Мори, заместитель генерального менеджера департамента промышленных предприятий Marubeni Corporation. Он также подчеркнул, что реализация совместного проекта с АО «Восточный Порт» является важным этапом в рамках развития отношений двух стран - России и Японии.

Поставка еще двух СПМ на Третью очередь ожидается в апреле и в мае, рассказали SeaNews в порту.

СПМ способна грузить крупнотоннажные балкеры типа кейпсайз дедвейтом до 180 тысяч тонн. По системе конвейеров уголь поступает на СПМ, которая по стреле доставляет груз непосредственно к трюму балкера. Вылет стрелы данной модели достигает 46 метров, угол возвышения варьируется от -15 до +15 градусов в зависимости от судна, которое встает к пирсу под погрузку. Такие характеристики позволяют сделать погрузку максимально экологичной, так как формирователь потока на конце стрелы опускается прямо в трюм, что исключает попадание мелких частиц угля в акваторию бухты. Для этих же целей техника оборудована системой водяной завесы. Формирователь потока при погрузочных работах вращается под контролем оператора для того, чтобы погрузка в трюм производилась равномерно - это обеспечивает безопасность судна и экипажа и исключает крен.

«В данный момент производительность оборудования – 3000 тонн в час, новая СПМ будет настраиваться под общую скорость всего оборудования на комплексе. При необходимости она способна работать с большей мощностью. Максимальный показатель – 3800 тонн в час», – сообщили SeaNews в компании.

«Новая СПМ не имеет аналогов в России. Она оснащена дополнительной системой финальной очистки угля перед погрузкой на судно с помощью специальных магнитных барабанов. В них используются самые мощные ниодимовые магниты, уголь при загрузке прилегает к магнитам, что обеспечивает максимальную степень очистки при сохранении скорости загрузки. Данная разработка является ноу-хау специалистов нашего порта», - отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.

Он также подчеркнул, что особое внимание при проектировании и закупке техники Восточный Порт традиционно уделил требованиям охраны труда и промышленной безопасности. Шестигранная кабина оператора установлена в центральной части рамы стрелового конвейера. Форма и конструкция обеспечивают хороший обзор, что позволяет оператору контролировать весь процесс. Установлено оборудование для стабилизации кабины. Внутри с современной системой отопления даже в мороз -30 поддерживается комфортная температура выше 20 градусов. «Для нас было важно создать максимально комфортные условия для высококвалифицированных специалистов - операторов СПМ. При такой работе, где требуется филигранная точность и концентрация на контроле погрузочного процесса, ничто не должно отвлекать», – сказал Анатолий Лазарев.

Представители компании Mitsui Miike совместно со специалистами порта приступают к монтажу оборудования и его подключению к электросетям. Уже в феврале новая СПМ начнет работу в порту.

Стоит отметить, что соглашение о поставке СПМ АО «Восточный Порт» с компанией Marubeni Corporation было подписано в рамках первого Восточного экономического форума в 2015 году.