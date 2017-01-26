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Опасные гидрометеорологические явления

Ветер и волна на Балтике, в Белом, Баренцевом, Черном и Каспийском морях

30 января 2017, 10:36 / SeaNews / Рейтинг: 144

Опасные гидрометеорологические явления 30 января

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного-западного ветра 12-15 м/с. Высота волн вне льда 1-1,5 м;
  • В Баренцевом море на юго-востоке моря ветер юго-западный-южный 11-16 м/с, порывы 17-22 м/с. Море 3-4 балла. В северной части моря – ветер северный-северо-западный 15-20 м/с, в центральной части моря – ветер северный-северо-западный 20-25 м/с, на юге моря – ветер юго-западный 15-20 м/с, в западной части моря – ветер северо-западный 18-23 м/с. Высота волны 3,5-5,5 м. Побережье Мурмана – ветер юго-западный в порывах 20-25 м/с. Высота волны 4-5,5 м;
  • В Белом море ветер юго-западный-южный 10-15 м/с, порывы 17-20 м/с. Море 3-4 балла;
  • В Каспийском море на северном Каспии – ветер северо-западный 15 м/с, высота волны 2 м. На среднем Каспии – ветер северо-западный 18 м/с, высота волны 2,5 м;
  • В Черном море в Новороссийске северо-восточный ветер 19-24 м/с, волнение моря 1,3-2 м.

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