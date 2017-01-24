Происшествия за выходные

Намотал на винт в Охотском море, поломка главного двигателя у берегов Крыма

По данным ГМСКЦ, ночью 29 января в Охотском море на ярусоловном морозильном сейнере «Восток-1» (судовладелец АО РК «Восток-1», порт регистрации Находка, флаг Россия, экипаж 23 человека) на выборке ярусного порядка началась повышенная вибрация корпуса судна. Выросла нагрузка на главный. Есть подозрение на намотку на винторулевой группы посторонним предметом, плавающим под водой. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Сейнер лег в дрейф. Ход не потерян. Руководство компании заказало спасательное судно «Сибирский» для водолазного осмотра. По информации судовладельца, для обеспечения безопасности к аварийному судну последовал сейнер «Восток-2» той же компании. В настоящее время «Восток-1» следует на буксире у сейнера «Восток-2» на встречу со спасательным судном «Сибирский», который завершил работы по размотке винторулевой группы другого рыболовного судна, СЯМ «Тарпон».

29 января в 22-30 поступил сигнал бедствия от маломерного рыболовецкого судна «Кристалл-юг» (судовладелец ООО «Атлеш», экипаж 7 человек, граждане России), которое из-за поломки главного двигателя дрейфовало в сторону берега на восточном побережье Крыма. В 22-41 по докладу капитана судно стало на якорь на глубине 40 метров примерно в полумиле от берега. Пострадавших нет. Было принято решение направить к аварийному судну пассажирский катер «Маргейт» (судовладелец ГУП РК «ЯТП» «КМП»). Была объявлена стадия бедствия. В 00-30 30 января «Маргейт» прибыл в район аварийного судна, в 2-50 взял его на буксир и начал буксировку в порт Ялта. В 3-50 аварийное судно было ошвартовано к причалу №1 Ялтинского торгового порта.