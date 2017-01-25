30 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1790 год. В Англии на реке Тайн была испытана первая специализированная спасательная шлюпка берегового базирования. Она получила имя «Original». Длина шлюпки составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. Несмотря на огромную морскую историю, предшествовавшую появлению «Original», эта шлюпка стала первым специализированным плавсредством, предназначенным для спасения на море. А появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И хотя все команда – 8 человек – были в поле зрения, никто не осмелился попытаться спасти их, потому что это было равносильно самоубийству. Лодку закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн и за сорок лет ее «карьеры» благодаря ей были спасены сотни человеческих жизней.

1920 год. Дзудзиро Мацуда совместно с инвесторами купил разорившуюся фирму «Абемаки» в городе Хиросима. Компания занималась производством изделий из пробкового дерева. Мацуда присвоил ей новое название: Toyo Cork Koguo Ltd. Став главой, Мацуда наладил производство строительных материалов и изделий из пробкового дерева. Благодаря таланту и упорству Мацуды, компания расширилась и стала получать солидную прибыль. Мацуда решил вложить эти деньги в более перспективное производство. В начале XX века в Японии немногие могли позволить себе приобрести дорогой автомобиль и Мацуда решил производить дешевые мотоциклы. В 1929 году компания начала выпуск своего первого транспортного средства, трехколесного мотоцикла под названием Mazda-Go. Mazda — имя верховного зороастрийского бога Ахура Мазда, созвучное с фамилией основателя концерна. Первый автомобиль марки - Mazda R360 появился в 1960 году. В 1984 фирма была переименована в Mazda Motors.

1931 год. В СССР принято постановление «Об образовании Народного комиссариата водного транспорта Союза СССР» (Наркомвода), на основании которого от Народного комиссариата путей сообщения отделились морской, речной транспорт и всё портовое хозяйство. Первым народным комиссаром водного транспорта назначается Николай Янсон, в прошлом моряк торгового флота — был кочегаром на судах, работал в портовых мастерских и на судоремонтных заводах.

1951 год. Умер Фердинанд Порше. Последними словами автора автомобилей-легенд — от болидов Auto-Union до «Фольксвагена-Жук» - были: «Я еще могу узнать свой мотор по звуку», сказанные якобы тогда, когда скорую помощь, на которой его везли в больницу, обогнал Porsche 356.