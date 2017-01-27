Китайский Новый год и фрахтовые ставки

Сокращение рейсов, рост объемов и перспективы рынка

По данным источников, в этом году линии серьезно подошли к сокращению рейсов в преддверии китайского нового года. в результате дефицит грузового пространства на судах был значительно более чувствительным, чем в предыдущие годы. Настолько, что линии могли позволить себе повышать спотовые ставки на грузы, идущие сверх оговоренных объемов, даже для постоянных клиентов с длительными контрактами.

По оценке SeaIntel, на трейде Азия – Северная Европа линии отменили рейсы, провозная способность которых в сумме превышает 120 тыс. TEU в неделю. При этом грузопоток накануне «Золотой недели» существенно вырос, более того, есть опасения, что отправить весь объем до наступления праздников не удастся, и разгребать его придется до конца марта.

На волне роста спроса спотовые ставки из Шанхая держатся на уровне свыше 1 тыс. долларов за 20-футовый контейнер и 2 тыс. долларов за 40-футовый, соответственно – и, по оценке IHS Fairplay, вряд ли опустятся по крайней мере в течение ближайших нескольких недель. В ряде случаев рост ставок, по оценкам грузовладельцев, был «непропорционально высоким».

Некоторые участники рынка высказывают предположения, что, если линии и дальше будут придерживаться ценовой дисциплины, то ставки в этом году не опустятся ниже 1 тыс. долларов за TEU. Впрочем, отмечают аналитики, как долго продержатся относительно высокие ставки, будет зависеть от того, каковы будут объемы после китайского Нового года.