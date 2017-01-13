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Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2016

27 января 2017, 16:10 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 332

Цены поменялись незначительно

На 4-й неделе года в Пусане и Санкт-Петербурге снизилась стоимость всех видов топлива.
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