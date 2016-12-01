Спустя 12 лет

Белоруссия возобновила переговоры о вступлении в ВТО. Как сообщили SeaNews в организации, встреча рабочей группы во этому вопросу состоялась 24 января – 12 лет спустя предыдущего формального заседания, которое прошло в мае 2005 года.

«В течение последних полутора лет были явные сигналы, что Беларусь теперь рассматривает вступление в ВТО как одно из приоритетных направлений работы правительства», – прокомментировал председатель рабочей группы, представитель Турции Кемаль Маденоглу.

Как заявил в ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел республики Беларусь Андрей Евдоченко, «Мы рассматриваем членство в ВТО как инструмент интеграции Беларуси в глобальную экономику, а также как важный элемент инвестиционно привлекательного климата».