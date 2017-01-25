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Новороссийский морской торговый порт M&A акции Слияния и поглощения Консолидация НСРЗ

НМТП увеличил долю в НСРЗ

27 января 2017, 12:14 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 103

До 98,26%

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» продолжает наращивать пакет акций АО «Новороссийский судоремонтный завод». НМТП дополнительно приобрело НСРЗ в количестве 174 845 штук, в том числе 62 629 обыкновенных и 112 216 привилегированных акций. По информации НМТП, суммарная доля компании в уставном капитале НСРЗ на 20.01.2017 составила 98,26%.

Отметим, что мае прошлого года порт объявил о приобретении у АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (входит в Группу ОСК) 1 885 176 обыкновенных акций (30,28% уставного капитала ОАО «НСРЗ») за 1,1 млрд рублей, в июле этот процесс был завершен, и доля НМТП в уставном капитале НСРЗ составила 95,46%, а доля голосующих акций ОАО «НСРЗ», принадлежащих группе, составила 97,87%.

Как прокомментировал тогда это событие генеральный директор НМТП» Султан Батов, «Консолидация контроля над ОАО «НСРЗ» имеет принципиальное значение и открывает новые возможности для реализации долгосрочной программы развития Группы НМТП до 2020 года». Напомним, что в планах группы – построить на территории НСРЗ универсальный терминал – многофункциональный перевалочный комплекс под различные виды грузов. Согласно корпоративной информации НСРЗ, общее финансирование инвестиционных проектов на 2017 год составляет 755,6 млн рублей (755615 тыс. рублей), в том числе на реализацию проекта «Универсальный перегрузочный комплекс на базе АО "НСРЗ"» планируется потратить 236 млн рублей.

Отметим, изначально на этой территории планировался терминал для перевалки навалочных грузов, между НМТП и Металлоинвестом было заключено соответствующее соглашение о намерениях.

По данным SeaNews грузооборот НСРЗ за январь-декабрь 2016 года снизился на 1,9% и составил 3,4 млн тонн.

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