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Правительство Законодательство электронный документооборот

Что такое документ в электронном виде

27 января 2017, 11:51 / SeaNews / Рейтинг: 120

Постановление правительства

Постановлением правительства РФ от 24 января 2017 года №63 понятие «документ в электронном виде» определено как электронный документ, состав реквизитов которого определяется правилами делопроизводства.

Как отмечается к справке к постановлению, это позволит установить взаимосвязь между тремя понятиями – «документ в электронном виде», «электронный документ» и «документ», придать юридическую силу документам, передаваемым в рамках Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, и обеспечить возможность их использования в делопроизводстве. Соответствующие изменения внесены в эти Правила обмена документами.

С текстом постановления можно ознакомиться в прилагаемом файле.

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