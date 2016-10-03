Что такое документ в электронном виде

Постановление правительства

Постановлением правительства РФ от 24 января 2017 года №63 понятие «документ в электронном виде» определено как электронный документ, состав реквизитов которого определяется правилами делопроизводства.

Как отмечается к справке к постановлению, это позволит установить взаимосвязь между тремя понятиями – «документ в электронном виде», «электронный документ» и «документ», придать юридическую силу документам, передаваемым в рамках Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, и обеспечить возможность их использования в делопроизводстве. Соответствующие изменения внесены в эти Правила обмена документами.

С текстом постановления можно ознакомиться в прилагаемом файле.