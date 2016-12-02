Блок-трейн двойного назначения

Туда – с контейнерами, обратно – с углем

Администрация порта Роттердам рассказала о проекте «гибридного» блок-трейна. Проект Linz Shuttle был запущен в ноябре прошлого года. В Роттердам поезд доставляет контейнеры из Австрии. Обратно состав уходит, груженный углем.

Для транспортировки используются четырехосные вагоны Eanos, обычно применяемые при перевозке насыпных/навалочных грузов. В прошлом году австрийская компания ILG приняла решение на обратном пути загружать в них контейнеры. По словам представителя фирмы Вольфганга Клепача, преимуществом вагонов данного типа является возможность грузить более тяжелые контейнеры, чем в составе обычного контейнерного поезда. «Мы теперь можем грузить в рамках одного рейса 2150 тонн груза – это существенное увеличение».

В составе блок-трейна 34 вагона, суммарная вместимость 64 TEU. «Это тяжелые 20-футовые контейнеры, которые могут вмещать по меньшей мере 25 тонн груза, в них перевозится высококачественная сталь в рулонах, – говорит В.Клепач. – В обратном следовании мы везем сырье для Voest Alpine. И несмотря на то, что каждый раз в Австрии приходится проводить очистку вагонов перед новым рейсом, преимущества такой схемы перевешивают это мелкое неудобство».