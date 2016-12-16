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Teekay спустил на воду первый газовоз для Ямала

27 января 2017, 11:04 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 139

Судно получило название «Эдуард Толль» в честь российского полярного исследователя

21 января состоялся спуск на воду первого газовоза Teekay, строящегося для работы в рамках проекта «Ямал СПГ». По информации компании, строительство судна началось на верфи DSME в 2016 году, резка металла была завершена в апреле.

Судно получило название «Эдуард Толль» в честь российского полярного исследователя. Второй ямальский газовоз Teekay, строительство которого началось в ноябре прошлого года, будет носить имя другого российского полярного исследователя, Рудольфа Самойловича.

Напомним, для проекта «Ямал СПГ» Teekay в консорциуме с China LNG Shipping (CLNG) заказал 6 СПГ-танкеров вместимостью 172 тыс. куб. м с ледовым классом ARC7. Инвестиции в строительство, по информации копании, составляют 2,1 млрд долларов.

Всего для вывоза газа с Ямала должно быть построено 15 челночных СПГ-танкеров с ледовым классом ARC7, которые будут обеспечивать транспортировку из Сабетты до Зебрюгге, где будет осуществляться трансшипмент на конвенциональные газовозы. Первое судно серии, построенное для Совкмофлота, в настоящее время проходит ходовые испытания, на днях судно прибыло для совершения тестовых операций в Зебрюгге.

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