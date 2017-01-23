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фрахтовые ставки зерновые Азовское море

Медленное оживление рынка возможно со следующей недели

27 января 2017, 10:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 135

Фрахтовый рынок Азовского моря

Фрахтовый рынок Азовского региона после январских праздников по-прежнему находится в состоянии застоя, а местные сельхозпроизводители все еще предпочитают держать товар на складах в ожидании более выгодной цены.
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