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Чермет на экспорт

27 января 2017, 09:56 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 134

Итоги января-ноября 2016 года

В январе-ноябре 2016 года российские поставки черных металлов на мировой рынок увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 3,2%, составив 39,3 млн тонн. Однако в стоимостном выражении экспорт черных металлов сократился на 10,2% — до 12,6 млн долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было отгружено 13,7 млн тонн – на 4,1% больше, чем годом ранее. Их экспорт в денежном выражении при этом сократился на 6,9% и составил 3,97 млрд долларов.

Объем экспорта плоского проката из железа и нелегированной стали вырос в отчетном периоде на 9,4%, достигнув почти 8 млн тонн. В то же время в стоимостном выражении было отмечено снижение экспорта на 6,3% – за первые 11 месяцев 2016 года плоского проката отгрузили на сумму 2,9 млрд долларов.

Экспорт чугуна по итогам января-ноября 2016 года сократился на 1,2% до 4,66 млн тонн. Напомним, что по итогам 10 месяцев динамика по отношению к 2015 году была положительной и составляла плюс 2,8%. В денежном выражении экспорт чугуна просел на 18,1%, составив чуть более 1 млрд долларов.

Ферросплавов за отчетный период было вывезено 689,7 тыс. тонн (+0,3% к уровню 11 месяцев 2015 года) на сумму 1,1 млрд долларов (--6,8%).

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