27 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1850 год. Родился английский капитан Эдвард Джон Смит, командовавший «Титаником».

1902 год. К российским подписчикам начал поступать первый в стране специализированный журнал – «Автомобиль».

1944 год. Британское грузовое судно «Empire Manor» столкнулось в Атлантическом океане с американским «Edward Kavanagh» и получило серьезную пробоину. «Empire Manor» взяли на буксир, но на следующий день на борту возник пожар. 29 января судно раскололось и затонуло. «Empire Manor» помимо опасных грузов перевозил еще и золото в слитках, которое подняли в 1973 году.

1949 год. В проливе Бонхам столкнулись и затонули китайский лайнер «Тай Пинг» и китайский пароход «Киен Юан». «Тай Пинг» построенный в 1921 году, совершал специальный рейс из Шанхая в Килунг. На его борту находилось более 1600 человек и ценный груз. «Киен Юан», построенный в 1919 году, шел с грузом угля из Килунга в Шанхай. Столкновение произошоло в условиях тумана. «Киен Юан» затонул почти мгновенно. «Тай Пинг» пошел ко дну через 15 минут. Подошедший к месту драмы австралийский эскадренный миноносец «Уаррамунга» смог спасти всего 35 человек. Число жертв этой катастрофы превысило число жертв на «Титанике» –1600 человек.

1983 год. Пробит самый длинный в мире железнодорожный тоннель «Сейкан», проложенный под водой и между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Он удерживает этот рекорд до сих пор. Его протяженность – 53,85 км, из которых непосредственно под водой проходит 23,3 км. Первые изыскательские работы начались еще в 1964 году, к сооружению тоннеля приступили в 1972 году. Он проложен на глубине 240 м ниже уровня моря и 100 м ниже морского дна. За время строительства тоннеля погибли 66 человек. Первый поезд прошел через тоннель в марте 1988 года.