Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
5 декабря 2016
10:54Морское планирование
14 октября 2016
11:48Логистика в Большом Камне
7 октября 2016
16:39В Певеке началось строительство береговой инфраструктуры для плавучей АЭС
16:17Гданьск тестирует новый причал
11:58Полтриллиона на развитие портовой сферы
4 октября 2016
10:12Новый причал в Оля
14 сентября 2016
16:01Госсовет по развитию транспортной системы юга России
12 сентября 2016
14:36Рабочая поездка М.Соколова в Мурманск
9 сентября 2016
10:55Дорога к Зарубино
1 сентября 2016
13:26Новый угольный причал в Восточном
инфраструктура Железная дорога Катастрофа История

27 января в истории транспортной отрасли

27 января 2017, 09:38 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 127

События и факты

1850 год. Родился английский капитан Эдвард Джон Смит, командовавший «Титаником».

1902 год. К российским подписчикам начал поступать первый в стране специализированный журнал – «Автомобиль».

1944 год. Британское грузовое судно «Empire Manor» столкнулось в Атлантическом океане с американским «Edward Kavanagh» и получило серьезную пробоину. «Empire Manor» взяли на буксир, но на следующий день на борту возник пожар. 29 января судно раскололось и затонуло. «Empire Manor» помимо опасных грузов перевозил еще и золото в слитках, которое подняли в 1973 году.

1949 год. В проливе Бонхам столкнулись и затонули китайский лайнер «Тай Пинг» и китайский пароход «Киен Юан». «Тай Пинг» построенный в 1921 году, совершал специальный рейс из Шанхая в Килунг. На его борту находилось более 1600 человек и ценный груз. «Киен Юан», построенный в 1919 году, шел с грузом угля из Килунга в Шанхай. Столкновение произошоло в условиях тумана. «Киен Юан» затонул почти мгновенно. «Тай Пинг» пошел ко дну через 15 минут. Подошедший к месту драмы австралийский эскадренный миноносец «Уаррамунга» смог спасти всего 35 человек. Число жертв этой катастрофы превысило число жертв на «Титанике» –1600 человек.

1983 год. Пробит самый длинный в мире железнодорожный тоннель «Сейкан», проложенный под водой и между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Он удерживает этот рекорд до сих пор. Его протяженность – 53,85 км, из которых непосредственно под водой проходит 23,3 км. Первые изыскательские работы начались еще в 1964 году, к сооружению тоннеля приступили в 1972 году. Он проложен на глубине 240 м ниже уровня моря и 100 м ниже морского дна. За время строительства тоннеля погибли 66 человек. Первый поезд прошел через тоннель в марте 1988 года.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручка в четвертом квартале
13:20Что ждать от института обязательного предварительного информирования на транспорте?
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
11:51Что такое документ в электронном виде
11:28Блок-трейн двойного назначения
11:04Teekay спустил на воду первый газовоз для Ямала
10:22Медленное оживление рынка возможно со следующей неделиSeaNews Club material
09:56Чермет на экспорт
09:3827 января в истории транспортной отрасли
26 января 2017
17:54Меморандум о взаимопонимании между CMA Terminals и COSCO Shipping Ports
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное