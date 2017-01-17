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CMA CGM COSCO Меморандум

Меморандум о взаимопонимании между CMA Terminals и COSCO Shipping Ports

26 января 2017, 17:54 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 230

Подписан в Шанхае

20 января CMA Terminals Holding и COSCO Shipping Ports подписали в Шанхае меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили Чжань Вэй, Vice Chairman и Managing Director COSCO Shipping Ports и and Фарид Салем, Executive Officer CMA CGM Group.

Как сообщили SeaNews в of CMA CGM, стороны договорились о совместном поисе возможностей сотрудничества в портовой сфере, причем приоритет будут иметь порты, куда заходят суда Ocean Alliance. Также стороны договорились оказывать поддержку с точки зрения бизнеса и сервиса тем портам, в которые вторая сторона сделала инвестиции.

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