Усть-Луга Ледовая обстановка Ледовая в Усть-Луге 26 января 2017, 16:49 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 246 С завтрашнего дня в порту объявлено начало периода ледокольной проводки Распоряжением капитана порта Усть-Луга с 00-00 27 января на акватории морского порта Усть-Луга объявлено начало периода ледокольной проводки судов – принимая во внимание начало льдообразования в речном районе порта, реке Луга и появлении дрейфующих ледяных полей большого размера на подходах к порту. Оцените статью: 3