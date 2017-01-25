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Ледовая в Усть-Луге

26 января 2017, 16:49 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 246

С завтрашнего дня в порту объявлено начало периода ледокольной проводки

Распоряжением капитана порта Усть-Луга с 00-00 27 января на акватории морского порта Усть-Луга объявлено начало периода ледокольной проводки судов – принимая во внимание начало льдообразования в речном районе порта, реке Луга и появлении дрейфующих ледяных полей большого размера на подходах к порту.

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