Конференция ЮгТранс-2017 получил поддержку Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 26 января 2017, 16:21 / SeaNews / Рейтинг: 209 «ЮгТранс-2017» будет проходить 16-17 марта 2017 года в Геленджике Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края поддержало проведение XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017» 16-17 марта 2017 года в Геленджике. Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0