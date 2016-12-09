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ЮгТранс-2017 получил поддержку Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

26 января 2017, 16:21 / SeaNews / Рейтинг: 208

«ЮгТранс-2017» будет проходить 16-17 марта 2017 года в Геленджике

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края поддержало проведение XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017» 16-17 марта 2017 года в Геленджике.

Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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