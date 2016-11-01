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лизинг Hyundai Merchant Marine Южная Корея

Новая схема от государства

26 января 2017, 15:26 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 277

В помощь южнокорейским морским перевозчикам

Во вторник в Южной Корее начала работу компания Korea Shipping Co, основная задача которой заключается в оказании помощи испытывающим финансовые проблемы перевозчикам в рамках государственной программы поддержки. Она будет функционировать как морской банк, выкупая суда у перевозчиков и передавая им их в лизинг, чтобы помочь компаниям выйти из финансовых затруднений.

Первым бенефициаром схемы помощи, которую южнокорейское правительство намерено оказывать перевозчикам через Korea Shipping, станет Hyundai Merchant Marine. По информации MarineLink, Korea Shipping приобретет суда HMM за 515 млн долларов и передаст их обратно линии в лизинг на выгодных условиях.

«Мы координируем план финансирования по конкретному запросу от HMM. Остальные средства будут распределены между другими перевозчиками», – цитируют представителя правительства местные СМИ.

Начальный капитал Korea Shipping Co составляет 1 трлн корейских вон. 90% этой суммы будет обеспечено за счет средств государственных кредитных организаций – Korea Development Bank и Export-Import Bank of Korea, стальные 10% от Korea Asset Management Corp. (KAMCO). Новая структура создана для поддержки национальных перевозчиков в условиях затяжного экономического кризиса.

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